Ukraine : des armes envoyées à Kiev finiront sur le marché noir, d'inquiète Interpol

Si Interpol tire la sonnette d'alarme, c'est que des tonnes de matériel militaire ont d'ores et déjà été envoyées en Ukraine, où l'armée de Kiev lutte contre l'invasion de Moscou. Mardi, le président américain Joe Biden a annoncé que les Etats-Unis allaient "fournir aux Ukrainiens des systèmes de missile plus avancés et des munitions qui leur permettront de toucher plus précisément des objectifs clé sur le champ de bataille en Ukraine".