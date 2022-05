Ukraine : des civils ont pu sortir de l'usine Azovstal à Marioupol pour être évacués, une première

Une vingtaine de civils ont été sortis de l’aciérie d’Azovstal à Marioupol, dans la nuit du samedi au dimanche 1er mai. Le régiment Azov, la force armée ukrainienne défend vaillamment la dernière poche de résistance à Marioupol, a annonce que "vingt civils, des femmes et des enfants" ont pu être évacués.

Quelques heures plus tôt, l'agence officielle russe Tass, a annoncé qu'un groupe de 25 civils, dont six enfants, avait pu sortir d'Azovstal, où sont terrés selon Kiev des centaines de militaires et de civils ukrainiens dans des galeries souterraines datant de l'époque soviétique.