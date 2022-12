Des colis contenant des yeux d'animaux reçus dans plusieurs ambassades ukrainiennes

"Suite à l'attaque terroriste en Espagne, les ambassades de Hongrie, des Pays-Bas, de Pologne, de Croatie, d'Italie, d'Autriche, les consulats généraux de Naples et de Cracovie, et le consulat de Brno [en Italie, Pologne et République tchèque, ndlr] ont reçu des colis ensanglantés. Les paquets contenaient des yeux d'animaux", a-t-il été ainsi déclaré dans un communiqué publié sur le site du ministère des Affaires étrangères ukrainien. "Nous étudions la signification de ce message", a-t-il ajouté.

Le porte-parole a par ailleurs rapporté la vandalisation de la résidence de l'ambassadeur ukrainien au Vatican, et des menaces acheminées jusqu'aux ambassades ukrainiennes au Kazakhstan et aux États-Unis. Rien n'indique encore qui est à l'origine de ces envois.

"Nous avons des raisons de croire qu'une campagne bien planifiée de terreur et d'intimidation contre les ambassades et consulats ukrainiens est en cours. Incapable d'arrêter l'Ukraine sur le front diplomatique, quelqu'un tente de nous intimider. Cependant, je peux dire immédiatement que ces tentatives sont inutiles. Nous continuerons à travailler efficacement pour la victoire de l'Ukraine", a souligné le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba dans le communiqué mis en ligne.