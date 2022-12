Ukraine : des églises soupçonnées de liens avec Moscou perquisitionnées

Les édifices religieux sous pavillon orthodoxe dans le viseur de Kiev. Les services ukrainiens de sécurité (SBU) ont annoncé mercredi prendre des "mesures de contre-espionnage" dans ces lieux, soupçonnés de proximité avec l'ennemi russe.

Dans le détail, 19 monastères, cathédrales et églises appartenant à l'Eglise orthodoxe sont concernés par ces mesures qui visent à "contrer les activités subversives des services secrets russes dans notre pays", a écrit le SBU dans un communiqué. Tous relèvent du Patriarcat de Moscou. Et sont situés aux quatre coins du pays, notamment dans les régions de Transcarpatie, Tchernivtsi, Rivné, Volyn, Lviv (ouest), Jytomyr (centre-ouest) Mykolaïv et Kherson (sud) et Soumy (nord).