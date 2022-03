Ukraine : un centre pour personnes handicapées touché par des frappes russes

Oleh Sinegoubov a précisé que 330 personnes - dont 10 en fauteuil roulant et 50 autres à mobilité réduite - se trouvaient sur les lieux au moment de l'attaque. Soixante-treize personnes ont pu être évacuées, a ajouté ce responsable local. "Heureusement, il n'y a pas de victimes", ont précisé un peu plus tard les secours, en précisant que "les charpentes du bâtiment ont été détruites au niveau des 2e et 3e étages".