Des Ukrainiens meurent-ils vraiment "à cause du vaccin anti-Covid" ?

Pour preuve, l'ancien eurodéputé joint à son message la capture d'écran d'un article de L'Indépendant. Le 29 octobre, le quotidien régional titrait en effet sur une citation d'Ivan Fedorov. Comme le précise l'article, le maire de Melitopol a annoncé qu'une épidémie de Covid-19 se déclarait dans sa ville et que, parallèlement, "au moins quatre personnes sont mortes à cause de la vaccination". Mais contrairement à ce que laisse entendre Florian Phillippot, l'élu ukrainien n'a jamais remis en cause la vaccination contre le Covid-19.