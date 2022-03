Des manifs antivax aux discours pro-russes, la complosphère française fait évoluer ses luttes

Des militants antivax/antipass, margninalisés par leur engagement au cours de la crise sanitaire, ont fini par se radicaliser. Et se retrouvent désormais dans une forme d'opposition à tout ce qui peut se voir assimilé de près ou de loin à l'expression d'une pensée dominante. "Pour beaucoup, si on leur dit blanc, il faut qu’ils disent noir", a confié avec circonspection au Monde un homme pourtant lui-même très mobilisé contre le pass sanitaire. Tristan Mendès France évoque d'ailleurs "une modalité centrale du système de pensée complotiste, que d’imaginer que 'tout est lié'". Il voit s'agiter "les mêmes acteurs de la désinformation sanitaire qui passent d’un sujet à l’autre, quand ils ne tentent pas de faire le lien entre le Covid et la guerre en Ukraine".

Une tribune publiée par le sulfureux site France Soir résume cette forme de convergence des luttes. "De la Covid à l’Ukraine, ne s’agit-il pas de la même guerre ?", peut-on notamment lire. "La guerre et la dictature ne sont pas des états figés et définis, mais un processus ayant différentes formes et intensités selon les rapports de force du moment et les cultures impliquées." Rien d'étonnant, dès lors, à ce que les opposants au pass sanitaire se muent en contestataires d'une "pensée unique" pro-ukrainienne.

Soulignons enfin les résultats d'un étonnant sondage réalisé début mars et relayé ces derniers jours par l'agence canadienne Science Presse. 1035 Canadiens de plus de 18 ans ont été interrogés afin de tenter d'établir un lien entre le soutien à l'invasion russe et l'adhésion à la vaccination contre le Covid. Il apparaît à l'issue de cette enquête d'opinion que "ceux qui ne sont pas vaccinés seraient 12 fois plus susceptibles de croire le président russe". Plus précisément, "26% des non-vaccinés ont dit que l’invasion de l’Ukraine était 'justifiée", et 35% étaient sans opinion". Un écart impressionnant avec les "2% de Canadiens qui ont reçu trois doses du vaccin" et qui ont déclaré soutenir l’invasion. Des triples vaccinés qui n'étaient que 4% à de déclarer sans opinion.