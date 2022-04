Elle inscrit son numéro de téléphone sur le dos de son enfant : l'angoisse d'une mère face à la guerre en Ukraine

Jusqu'où peut aller une mère pour mettre en sécurité son enfant ? Aleksandra, une habitante de Kiev, s'est posé la question. Mais difficile de trouver la réponse quand on est la maman d'une fillette de deux ans et demi et qu'on voit son quotidien exploser sous les bombes. Au premier jour de la guerre, Aleksandra a pourtant préféré parer au pire et a décidé d'écrire sur le dos de sa fille, son prénom, son nom et sa date de naissance, ainsi que des numéros de téléphone à appeler en cas d'urgence. "Mes mains tremblaient beaucoup", témoigne-t-elle sur Instagram. "Mais savez-vous ce que c'est que de se réveiller au son assourdissant et puissant des explosions qui peuvent être entendues à des dizaines de kilomètres ?", interroge cette mère de famille qui estime qu'elle aurait pu aller plus loin : "Mais pourquoi ne l'ai-je pas tatouée avec ces informations ?"