Ukraine : des militaires iraniens "sur le terrain en Crimée" pour aider la Russie, selon Washington

"La Russie a reçu des dizaines de drones jusqu'ici et va continuer à en recevoir", a poursuivi le porte-parole, soulignant que les États-Unis craignaient que la Russie cherche maintenant à acquérir des armes conventionnelles iraniennes comme des missiles sol-sol pour les utiliser en Ukraine. John Kirby a précisé que les Iraniens présents en Ukraine étaient des formateurs et des techniciens et que les frappes, qui ont gravement endommagé les infrastructures ukrainiennes, avaient été menées par des soldats russes. "Téhéran est maintenant directement engagé sur le terrain", a-t-il souligné. "Les États-Unis feront tout pour mettre au jour ces livraisons d'armement, les dissuader et les combattre", a-t-il ajouté. "Nous continuerons à appliquer vigoureusement les sanctions contre les ventes d'armes de la Russie comme de l'Iran".