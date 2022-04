Ukraine : des milliers d'enquêtes pour crime de guerre, vers de nouvelles sanctions... Le point sur la situation

Le PIB ukrainien se contracte drastiquement. L'économie de l'Ukraine va se contracter de 45,1% cette année en raison de la guerre menée par la Russie, dont le PIB devrait lui-même s'effondrer de 11,2%, selon les dernières prévisions de la Banque mondiale publiées dimanche 10 avril. Toute la région subit les conséquences économiques de ce conflit : l'institution table ainsi sur une contraction de 4,1% du PIB pour les pays émergents et en développement d'Europe et d'Asie centrale. La seule Europe de l'Est devrait subir une récession de 30,7%. Plus de 4,5 millions de réfugiés ukrainiens ont déjà fui la guerre et la crise de leur pays depuis le 24 février, selon les chiffres du Haut commissariat aux réfugiés.