"Les piqures de moustiques peuvent infecter les militaires, avec des maladies dangereuses comme le paludisme". C'est le New York Post qui a relevé les étonnantes assertions du chef de l'unité de défense contre les attaques nucléaires, chimiques et biologiques au cours d'un briefing. Igor Kirillov décrivait la situation dans la région de Kherson, après la destruction du barrage de Kakhovka – dont Moscou et Kiev se renvoient la responsabilité.