Guerre en Ukraine : des trains convoyant des engins militaires ont-ils été observés après l'interview télévisée d'Emmanuel Macron ?

Emmanuel Macron a réaffirmé ce jeudi sa volonté d'être prêt à "répondre" à toute "escalade" venue de la Russie. Après cette intervention, qui répondait à ses propos sur l'envoi de troupes occidentales en Ukraine, certains internautes ont alerté sur des "mouvements militaires" qui auraient été observés du côté de Nîmes. Une information démentie auprès de TF1info.

"Urgentissime", "alerte urgente" : sur les réseaux sociaux, les comptes aux milliers d'abonnés n'ont pas manqué d'adjectifs au moment de diffuser cette folle rumeur. Après l'intervention d'Emmanuel Macron ce jeudi 14 mars dans le 20H de TF1 et de France 2, des mouvements de troupes françaises auraient été observés en France. "Des régiments français seraient en chemin pour la Roumanie", affirme ainsi le soir-même un compte "d'infos françaises et mondiales" suivi par des dizaines de milliers de personnes, citant la mobilisation du "deuxième régiment étranger d'infanterie" de Nîmes. Un message alarmiste sans aucun fondement.

Un exercice militaire et un blog de fausses infos

D'après nos recherches, cette rumeur s'appuie sur deux "sources" distinctes, qui ne prouvent rien. La première est une vidéo d'un "train militaire" circulant dans la gare de Nîmes. "Ça va péter ! Poutine, ça va péter, tu as énervé Macron !", lance l'auteur de ces images vues plus de 200.000 fois, poussant les internautes à condamner cette "escalade de la violence" voulue par le président français. Si cette séquence montre bien des véhicules de l'armée française, on y trouve un blindé de reconnaissance-feu, à roues et canon, dont le deuxième régiment étranger d'infanterie de Nîmes n'est pas doté. Et pour cause, auprès de TF1info, l'État-major des armées indique que ces images montrent "un simple transfert de véhicules tactiques" d'un régiment de l'armée de Terre au camp d'entraînement de Canjuers, "dans le cadre d'un exercice de préparation opérationnelle en France". Ce convoi ne se dirigeait en aucun cas "vers l'est, en direction de l'Ukraine", contrairement à ce qu'affirme l'auteur de la publication.

Contrairement à ce qu'affirme cette publication, les troupes françaises ne sont pas déployées en Roumanie en attente d'être envoyées en Ukraine - Capture d'écran

La seconde "source" est un article publié le 14 mars sur un blog déjà épinglé à plusieurs reprises pour diffusions de fausses informations. "URGENTISSIME - Des régiments français seraient en route pour la Roumanie, en attente d'être déployés en Ukraine face à l'armée russe", lit-on en guise de titre sur ce site conspirationniste, l'un des plus consultés du pays. Si la première partie de cette phrase présente un fond de vérité, la seconde n'est que pure spéculation. De fait, la France est bien présente "de manière permanente" dans plusieurs pays de l'Est, dont la Roumanie, depuis de nombreuses années. L'Armée de Terre est déployée dans cette zone, qui comprend également l'Estonie et la Pologne, dans le cadre du dispositif d'alerte de l'Union européenne et de l'Otan.

Ce à quoi il faut ajouter une nouvelle manœuvre, plus récente. Depuis janvier, Paris commande un bataillon multinational présent en Roumanie dans le cadre de "Steadfast Defender", cet exercice militaire géant organisé par l'Otan. Si bien qu'au total, selon les informations communiquées par l'Armée de Terre, plus de 1000 soldats Français y sont déployés de manière permanente, avec des Leclerc, des blindés de combat d'infanterie et de la défense sol-air de moyenne portée. C'est donc dans ce pays que l'activité de l'Armée française est la plus significative. Une présence qui vise à "montrer que les armées sont prêtes et qu'elles s'adaptent", comme le soulignait sur LCI le colonel Pierre Gaudillière, le porte-parole de l'État-major des Armées, ce samedi 9 mars.

En résumé, aucun des documents présentés par les internautes ne permet d'affirmer que des mouvements militaires auraient été observés en réaction à l'intervention télévisée d'Emmanuel Macron. Auprès de TF1info, une source militaire confirme qu'il n'y a eu aucun changement de posture de la part des troupes françaises. Il s'agit d'une fausse information créée de toute pièce, visant à servir un narratif russe dangereux : celui d'une France qui serait à l'origine d'une guerre contre la Russie. Un discours encore clairement remis en cause par le chef de l'État ce jeudi. Emmanuel Macron a de nouveau asséné que Paris ne sera jamais "à l'initiative" du combat militaire.

Vous souhaitez nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr. Retrouvez-nous également sur X : notre équipe y est présente derrière le compte @verif_TF1LCI.