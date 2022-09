Des référendums d'annexion de territoires ukrainiens proposés le 4 novembre par le parti de Poutine

Les régions concernées sont les régions ukrainiennes de Donetsk et Lougansk, situées dans l'Est du pays, dont Moscou a reconnu l'indépendance juste avant son offensive du 24 février, ainsi que les régions de Kherson et Zaporijia que l'armée russe occupe en bonne partie.

"Nous allons nous préparer pour cette date concrète", a réagi, selon les agences russes, un responsable des autorités mises en place par Moscou à Kherson, Kirill Stremooussov. Le 4 novembre correspond en Russie au jour de l'Unité nationale, qui commémore une révolte populaire du XVIIe siècle ayant expulsé les forces d'occupation polonaises de Moscou.