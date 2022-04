Ukraine : des sanctions de l'UE sur l'énergie russe seront "nécessaires", selon le président du Conseil

Dans le dossier ukrainien, et plus précisément concernant l'énergie russe, l'Union européenne affiche de plus en plus de détermination. Sans toutefois franchir le cap d'un embargo pur et dur. Devant les eurodéputés réunis en session plénière à Strasbourg, ce mercredi 6 avril, le président du Conseil européen, Charles Michel, a indiqué qu'il pensait "que des mesures sur le pétrole et même le gaz seront nécessaires tôt ou tard".

"Aujourd'hui, nous exprimons notre indignation face à des crimes contre l'humanité, contre des civils innocents à Boutcha et dans de nombreuses autres villes. Une preuve de plus que la brutalité russe contre le peuple ukrainien n'a pas de limites", a-t-il poursuivi, rejetant le terme d'"opération spéciale" évoqué par Vladimir Poutine au début de l'invasion russe, le 24 février. "Ce sont des crimes de guerre", a jugé Charles Michel, rappelant que l'Union européenne était en train d'aider au recueil de preuves, afin de "traduire les responsables en justice".