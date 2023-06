Guerre en Ukraine : des systèmes Patriot ont-ils été détruits par la Russie ?

Mais, que disent les images disponibles au sujet de la nuit du 15 au 16 mai ? Très tôt dans la matinée, une pluie de missiles et de drones russes ciblait Kiev et sa proche banlieue. Sans faire de victimes. Au petit matin, l'Ukraine se félicitait d'avoir protégé sa capitale en abattant la totalité des six missiles Kinjal lancés par la Russie. Si le Kremlin avait démenti cette information à l'époque, depuis, de nombreux éléments ont prouvé que le système hyper-sophistiqué de Washington est capable d'une telle prouesse. Par ailleurs, un reportage publié par le Wall Street Journal le 11 juin le corrobore. Auprès des opérateurs de l'une de ces batteries, les journalistes témoignent de la manière dont, tôt dans la matinée du 16 mai, "le radar du Patriot a détecté les missiles, dont six Kinjal, à une distance d'environ 125 milles". "L'ordinateur du système a suivi les missiles et lancé des intercepteurs, les détruisant tous, le dernier à une distance d'environ neuf milles, quelques secondes avant l'impact", écrivent-ils.

Par ailleurs, nos recherches n'ont pas permis de trouver de trace de l'impact de ce missile, dont le nom signifie poignard en russe. Les autorités ukrainiennes avaient bien fait état de dégâts, mais ils étaient causés selon elles par les "débris des missiles russes". Plusieurs quartiers de la capitale étaient touchés, dont le zoo. Les dommages les plus importants avaient été enregistrés dans le quartier de Solomyanka, où ils ont provoqué un incendie. Or, on possède plusieurs images de cet incident, dont celles du service d'urgence de l'État ukrainien à Kiev, visibles ci-dessous. Sur les clichés pris au petit matin, on voit distinctement quatre bus et un entrepôt carbonisé. La zone touchée recouvre "une surface de 200 mètres carrés". Des informations confirmées par une source distincte, à savoir le reportage sur place de la chaîne de télévision publique portugaise. Les vidéos montrent bien que c'est un entrepôt qui a été touché et les données de géolocalisation prouvent qu’il s'agit de bus arrêtés sur le terminal B de l'aéroport international de Kiev ainsi qu'un atelier de réparation automobile.