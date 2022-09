"Désarroi de Poutine", "aveu d'échec" : la communauté internationale fustige la mobilisation militaire en Russie

Une voix plus rare s'est enfin élevée, depuis l'intérieur de la Russie, en réaction aux annonces de Poutine. "Tout cela mènera à une énorme tragédie et une énorme quantité de morts", a ainsi fustigé le principal détracteur du Kremlin, Alexei Navalny, lors d'une audience à l'un de ses nombreux procès, selon une vidéo partagée par des médias russes. "Il est clair que la guerre criminelle qui se déroule actuellement s'aggrave et s'amplifie, et Poutine essaie d'y impliquer le plus de monde possible", a-t-il déploré, employant un mot banni par le Kremlin qui appelle son assaut en Ukraine "opération militaire spéciale".