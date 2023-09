Guerre en Ukraine : deux humanitaires tués, élections russes, drones ukrainiens abattus... Le point sur la situation

La mort de deux humanitaires. Un Canadien et une Espagnole ont trouvé la mort près de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, dans une attaque attribuée dimanche par Kiev aux troupes russes. "Ce bombardement russe montre une fois de plus à quel point la guerre est proche pour tous les citoyens du monde", a commenté dimanche soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dénonçant cette "attaque d'une voiture de volontaires par les terroristes russes".

Les victimes sont l'Espagnole Emma Igual et le Canadien Anthony Ihnat, qui travaillaient pour l'ONG Road to Relief. Emma Igual, 32 ans, en était la directrice et co-fondatrice. Selon l'ONG, l'attaque a eu lieu samedi matin à Tchassiv Yar, près de Bakhmout. "À la suite d'un tir direct, le véhicule s'est renversé et a pris feu", a-t-elle indiqué. Les travailleurs humanitaires tués avaient quitté Sloviansk et se dirigeaient vers Bakhmout pour évaluer les besoins de civils "pris dans les échanges de tirs" dans la ville d'Ivanivske. Deux bénévoles de Road to Relief, l'Allemand Ruben Mawick, et le Suédois Johan Mathias Thyr, ont été "blessés par des éclats et des brûlures", et sont hospitalisés dans un état "stable".