"Dictateur", "démocrate autoritaire", "autocrate"... Comment définir Vladimir Poutine ?

Vladimir Poutine est-il un dictateur ? La question a été posée lundi soir sur TF1 à huit candidats à l'élection présidentielle, et les réponses varient. Si Anne Hidalgo et Yannick Jadot qualifient effectivement le président russe de "dictateur", d'autres candidats préfèrent employer des termes différents. Le président sortant Emmanuel Macron refuse de le qualifier ainsi, tout comme Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon. La candidate du Rassemblement national et celui de la France insoumise jugent que Vladimir Poutine est plutôt un "autocrate". Plus tôt dans la campagne, Éric Zemmour avait, lui, qualifié le président russe de "démocrate autoritaire".

Alors comment faut-il caractériser le régime politique de la fédération de Russie ? Vladimir Poutine est-il plutôt un démocrate ou un dictateur ? Eugénie Mérieau, maîtresse de conférences en droit public à l'université Panthéon-Sorbonne et autrice de La dictature, une antithèse de la démocratie ? 20 idées reçues sur les régimes autoritaires (Cavalier Bleu, 2019), répond à TF1info.

Certains candidats à l'élection présidentielle qualifient Vladimir Poutine de "dictateur". Ce terme est-il cohérent ?

Historiquement, le terme de dictature est hérité de la Rome antique et représentait une concentration des pouvoirs de six mois pour sauvegarder la République. Aujourd'hui, le mot "dictature" a surtout pour fonction de délégitimer un gouvernement et, s'il s'agit d'un gouvernement étranger, de préparer les opinions publiques à la guerre. La fonction de ce terme est de produire une réalité binaire entre les bonnes démocraties et les mauvaises dictatures. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce terme n'est donc plus tellement utilisé par les chercheurs.