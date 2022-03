Bombes au phosphore, "réponse" de l'Otan… Le point sur la situation en Ukraine

ONU. L'Assemblée générale de l'ONU a adopté jeudi à une écrasante majorité une nouvelle résolution qui "exige" de la Russie un arrêt "immédiat" de son offensive militaire en Ukraine, une résolution "historique" mais non contraignante. Cent quarante pays ont voté pour, 38 se sont abstenus et cinq ont voté contre dont la Russie, la Syrie et la Corée du Nord.

Brésil. Le ministre brésilien des Affaires étrangères a indiqué jeudi que le gouvernement du président Jair Bolsonaro était "clairement opposé" à l'idée d'exclure la Russie du G20. Le président des Etats-Unis Joe Biden a appelé jeudi à exclure du G20 la Russie, déjà expulsée du G8 après l'annexion de la Crimée en 2014.

Risques de pénuries alimentaires. Les Occidentaux se sont concertés pour répondre aux risques de pénuries alimentaires mondiales, l'Ukraine et la Russie étant deux exportateurs majeurs de blé. "Les pénuries alimentaires vont se concrétiser", a mis en garde le président américain après des sommets du G7 et de l'Otan, assurant que les États-Unis comme le Canada allaient augmenter leurs exportations en conséquence.

Les États-Unis ont annoncé qu'ils allaient consacrer 11 milliards de dollars (environ 10 milliards d'euros) ces cinq prochaines années pour répondre aux menaces sur la sécurité alimentaire dans le monde, tandis que la France a proposé un plan d'urgence au niveau de l'UE et du G7.