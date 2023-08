Nouvelles frappes russes, discussions en Arabie saoudite... Le point sur la situation aujourd'hui en Ukraine

La mer noire, un nouveau front ? Selon le patron des services de sécurités ukrainiens, Vasyl Maliuk, les attaques en mer vont se poursuivre dans un futur proche. Pour lui, cela représente "une étape absolument logique et efficace". "De telles opérations spéciales sont menées dans les eaux territoriales de l'Ukraine et sont tout à fait légal", a-t-il expliqué. Selon lui, les Russes ont la solution entre les mains s'ils ne veulent plus que ce genre d'attaque ukrainienne se reproduise. "Ils ont la seule option pour le faire : quitter les eaux territoriales de l'Ukraine et notre terre."