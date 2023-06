DOCUMENT LCI - Près du barrage détruit en Ukraine, les habitants face à la pénurie d'eau potable

Deux fois par jour, Elena doit descendre s'approvisionner en eau au pied de son immeuble, comme on le voit dans le reportage de LCI en tête de cet article. Un robinet a été aménagé au niveau du sol, à l'extérieur du bâtiment, où elle remplit plusieurs bonbonnes, avant de les remonter à pied jusqu'au 5ᵉ étage où se situe son appartement. Depuis la destruction du barrage de Kakhovka, le 6 juin dernier, l'eau n'est plus distribuée au-delà du 2ᵉ étage dans cette résidence de Kryvyi Rih. "Ça fait déjà une semaine que les 3ᵉ, 4ᵉ et 5ᵉ étages n'ont pas d'eau, on nous a installé cette arrivée d'eau dans la rue, on remplit et on remonte", explique la jeune mère de famille au micro de LCI.