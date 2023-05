DOCUMENT LCI - Frappes ukrainiennes : les Russes aussi enquêtent

Cette commune de plus de 900.000 habitants est située à une quinzaine de kilomètres de la ligne de front. Dans les rues, deux hommes inspectent le moindre signe de bombardement et tentent de récolter des preuves prouvant d'éventuels crimes de guerre commis par l'armée ukrainienne. "Quand un tir a lieu dans un quartier, nous ne nous y rendons pas tout de suite, c'est trop dangereux pour nous. Nous ne nous y rendons qu'une fois le bombardement terminé", explique Sergueï Pereverzev, chef de département du comité, dans le reportage en tête de cet article. "Nous intervenons en priorité sur les sites très fréquentés qui subissent des frappes, comme les hôpitaux, les écoles, les jardins d'enfants, les institutions sociales et les lieux de rassemblement", détaille de son côté Sergueï Finogeev, photographe du comité.

Selon les deux hommes, la ville est régulièrement touchée par des tirs d'obus et de roquettes et ils affirment que des civils russes seraient morts sur un marché. "Le marché couvert a subi des tirs des groupes armés ukrainiens. C'est un endroit où l'on vend de la nourriture, des produits alimentaires. Ici se trouvent des civils normalement, ce n'est pas un site militaire, ça ne l'a jamais été", assure Sergueï Pereverzev. Il inspecte ainsi chaque recoin à la recherche de preuves. "Nous documentons chaque élément avec des photos, les étudions et les rendons publics via les moyens d'information de la République populaire de Donetsk", explique Sergueï Finogeev.