DOCUMENT LCI - "Si tu veux survivre, tu dois courir vite" : les soldats ukrainiens face à la pénurie de munitions

L'armée ukrainienne a alerté ces dernières semaines sur la pénurie de munitions à laquelle elle est confrontée. Une équipe de LCI a pu suivre une unité de mortiers en forêt de Kreminna, dont les membres ne peuvent pas rendre coup pour coup.

En forêt de Kreminna, au nord est de l'Ukraine, transformée depuis plus d'un an en un immense champ de bataille et surnommée par certains "la forêt de la vie et de la mort", le manque de munition de l'armée ukrainienne se fait cruellement sentir. Au fond des bois, une unité de mortiers est déployée depuis plusieurs mois, mais ne peut plus rendre coup pour coup : dix tirs russes sont reçus pour un tir ukrainien.

"Si on avait plus de munitions, on aurait de meilleurs résultats", explique dans le reportage en tête de cet article un soldat qui, avec trois autres hommes, se relaient toutes les nuits pour recevoir les appels et les coordonnées des tirs potentiels. Et de souligner : "La reconnaissance ennemie travaille aussi, après chaque tir les garçons se cachent dans l'abri".

"Si tu veux survivre tu dois courir vite"

"Si tu veux survivre, tu dois courir vite", lance-t-il après justement qu'un ordre soit arrivé et une cible identifiée : un tir pour soutenir l'infanterie qui opère à trois kilomètres d'ici. Et de préciser : "le plus dur, c'est quand les bombardements commencent, c'est là où on est inquiets."

Pour rappel, l'armée ukrainienne a annoncé le 18 janvier dernier faire face à une "pénurie de munitions", le ministre de la Défense jugeant qu'il s'agit d'un problème "réel et pressant" pour contrer les forces russes. "Nous devons renforcer les capacités de défense ukrainiennes pour protéger le monde libre contre le danger russe", avait déclaré Roustem Oumerov sur X (ex-Twitter) à l'occasion du lancement d'une "coalition artillerie" pilotée par la France et les États-Unis.