Russie, Trump, Fox News... Biden entre sérieux, moqueries et autodérision au dîner des correspondants de la Maison Blanche

Il a également moqué et attaqué la chaîne conservatrice, Fox News. Acquise à la cause de Donald Trump, le groupe, détenu par le milliardaire Rupert Murdoch, en a pris pour son grade, notamment pour les positions anti-vaccins de ses présentateurs stars. "Tout le monde devait être vacciné (pour venir au dîner, ndlr) et avoir reçu son rappel. Donc si vous êtes à la maison à nous regarder et vous ne savez pas comment faire, demandez à votre journaliste de Fox préféré. Ils sont tous ici, vaccinés et ont leur rappel, tous !", lance le président américain.