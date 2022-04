Droit de veto à l'ONU : quelle est cette réforme portée par le Liechtenstein ?

Ciblant directement les États-Unis, la Chine, la Russie, la France et le Royaume-Uni, seuls détenteurs du véto, cette réforme prévoit leur convocation "dans les dix jours ouvrables suivant l'opposition d'un ou plusieurs membres permanents du Conseil de sécurité, pour tenir un débat sur la situation dans laquelle le veto a été exprimé". Un moyen de "faire payer un prix politique plus élevé" lorsqu'ils y auront recours, a confié à l'AFP un ambassadeur d'un pays n'en disposant pas et demandant à garder l'anonymat. Le texte n'est cependant pas contraignant et rien n'empêche un pays ayant utilisé son veto de ne pas venir l'expliquer devant l'Assemblée générale.