Drone abattu à Moscou, crash à Kramatorsk, vote en zone occupée... Le point sur la situation en Ukraine

Devant les 27 ministres des Affaires étrangères européens, le chef de la diplomatie ukrainienne a jugé, jeudi, que les critiques de la contre-offensive devraient "la fermer". "Critiquer la lenteur de la contre-offensive revient à cracher à la figure du soldat ukrainien qui sacrifie sa vie", a lancé Dmytro Kuleba en marge de la réunion à Tolède, en Espagne. "Je suggère à tous ceux qui critiquent de la fermer, de venir en Ukraine et d'essayer de libérer un centimètre carré par eux-mêmes", a-t-il ajouté.

La contre-offensive ukrainienne lancée en juin dans l'est et le sud s'avère très difficile, avec des avancées réduites en termes de km². Elle doit notamment faire face aux solides défenses russes, faites de tranchées, de pièges antichars et de champs de mines établis sur des centaines de kilomètres.

Moscou. La Russie a déjoué vendredi une nouvelle attaque nocturne de drone dans la région de Moscou, a affirmé le maire de la capitale russe. Vendredi, "les forces de la défense aérienne près de Lioubertsy (à l'est de Moscou, dans la région moscovite, NDLR) ont déjoué une nouvelle tentative de diriger un drone" contre Moscou, a affirmé Sergueï Sobianine sur Telegram. Aucun blessé ou dégâts n'a été rapporté, ce vendredi matin.

Kramatorsk. Six soldats ukrainiens sont morts dans un crash d'hélicoptères dans la région de Kramatorsk (est de l'Ukraine). "Deux hélicoptères militaires Mi-8 sont tombés lors d'une mission de combat", a indiqué dans un communiqué le Bureau national ukrainien d'enquête, précisant que le crash s'est produit mardi dans la région de Kramatorsk. Toutes les pistes restent ouvertes pour éclairer l'accident : une imprudence, un "sabotage" ou une "destruction" par les Russes.