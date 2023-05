Moscou accuse Washington après l'attaque présumée de drones, Kiev sous tension… Le point sur la situation en Ukraine aujourd'hui

La Russie de plus en plus ciblée. Si l'Ukraine est la cible de nombreuses frappes, la Russie fait, elle aussi, face à plusieurs attaques sur des lieux stratégiques. Le ministère russe des Affaires étrangères a reconnu jeudi que "les activités terroristes et de sabotage des forces armées ukrainiennes" prenaient "une ampleur sans précédent". Les attaques se sont en effet multipliées ces derniers jours, avec en particulier plusieurs incursions de drones et de gros sabotages ferroviaires.

Jeudi, des aéronefs ont ainsi frappé deux raffineries de pétrole dans le sud-ouest de la Russie, près de l'Ukraine. Dans la soirée, un autre a été abattu près d'une base aérienne russe à Sébastopol, en Crimée annexée. En tout, six attaques ont été confirmées par géolocalisation depuis le 1er mai : quatre contre des raffineries et deux à l'encontre de trains de fret. Si Kiev n'a revendiqué aucune de ces actions, comme à son habitude, leur intensification intervient à un moment où l'Ukraine affirme avoir terminé ses préparatifs en vue d'une vaste offensive de printemps annoncée depuis des semaines.