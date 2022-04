Échange de prisonniers entre les États-Unis et la Russie : ce que l'on sait

Ces échanges de prisonniers entre les deux puissances ne sont toutefois pas nouveaux. Jusqu'à la fin de la Guerre froide en 1991, ils étaient même plutôt fréquents entre Moscou et les Occidentaux et n'ont depuis jamais totalement cessé, en particulier avec l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, en 2000. Le dernier échange en date a eu lieu en 2010 à Vienne. Il concernait Anna Chapman, une jeune Russe installée à New York et arrêtée pour espionnage, et Sergueï Skripal, ancien officier du renseignement russe et agent double pour la Grande-Bretagne. Ce dernier, empoisonné en 2018, avait déclenché une crise diplomatique majeure avec Moscou, qui a toujours démenti avoir tenté d'assassiner l'ex-espion.