Gaz russe : la France et l'Allemagne "se préparent" à un arrêt potentiel des importations

La guerre du gaz est-elle déclarée ? L'Allemagne et la France ont affirmé jeudi qu'il fallait se préparer à un potentiel arrêt des importations de gaz russe dans les semaines à venir. "Il peut y avoir une situation dans laquelle demain [...] il n'y aura plus de gaz russe", et "c'est à nous de préparer ces scénarios-là, et nous les préparons", a déclaré Bruno Le Maire, le ministre français de l'Économie et des Finances lors d'une conférence de presse avec le ministre allemand de l'Économie, Robert Habeck.