L'effet "destructeur" de la guerre sur Poutine, Zelensky secoue l'Otan... Le point sur la situation en Ukraine

La guerre a "un effet destructeur" sur Vladimir Poutine. Depuis la Fondation Ditchley, au Royaume-Uni, le chef de la CIA, William Burns, a qualifié, samedi 1er juillet, l'invasion russe de l'Ukraine de "défi géopolitique le plus immédiat et le plus aigu pour l'ordre international aujourd'hui". Selon lui, ce conflit est un "échec stratégique" de la part du Kremlin, qui a révélé les faiblesses militaires de Moscou, porté un coup à son économie et encouragé l'élargissement et le renforcement de l'Otan.

"Le mécontentement à l'égard de la guerre continuera à ronger les dirigeants russes. (...) Ce mécontentement crée pour nous, à la CIA, une occasion qui ne se présente qu'une fois par génération", a estimé le patron de l'agence de renseignement. L'épisode du week-end dernier, avec la rébellion avortée de Wagner, qu'il a qualifiée de "défi armé à l'État russe", "rappelle avec force l'effet destructeur de la guerre de Poutine sur sa propre société et son propre régime." "L'impact des mots et des actions (d'Evgueni Prigojine, ndlr) se fera sentir pendant un certain temps", a assuré l'ex-ambassadeur des États-Unis en Russie de 2005 à 2008.

Le voyage secret du chef de la CIA que Washington a voulu cacher. En pleine contre-offensive de Kiev contre les troupes russes, le directeur de la CIA, William Burns, s'est rendu à Kiev. Cette visite, tenue jusqu'alors secrète, a été révélée par le Washington Post et confirmée à l'AFP par un responsable américain sous couvert d'anonymat. Au cours de ce déplacement non annoncé, qui a eu lieu au moins de juin, en amont de la mutinerie ordonnée par Evgueni Prigojine, le chef de l'agence, qui a son QG à Langley, en Virginie, a rencontré le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, et des hauts responsables locaux.