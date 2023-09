Elon Musk a coupé le réseau aux Ukrainiens pour empêcher une attaque de drones sur la flotte navale russe

Si les réseaux de téléphonie cellulaire et d'internet ont été détruits, les terminaux Starlink ont permis à l'Ukraine de rester connectée ; Elon Musk a en effet fourni des millions de dollars de terminaux satellitaires, avant de remettre en question sa décision en raison de son utilisation par l'Ukraine pour mener à bien ses opérations militaires. "Comment je me situe dans ce conflit ? Starlink n'était pas censé être impliqué dans les guerres. C'était pour que les gens puissent regarder Netflix et se détendre, se connecter à l'école et faire de bonnes choses pacifiques, pas des frappes de drones", peut-on lire dans la biographie qui lui est consacrée.

Au mois de février dernier, le milliardaire a pris des mesures afin de limiter la capacité de l’Ukraine à utiliser son service d’Internet par satellite à des fins militaires, provoquant ainsi la colère de Kiev.