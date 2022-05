Guerre en Ukraine : Elon Musk appelé à l'aide par un commandant assiégé à Azovstal

Les autorités ukrainiennes ont annoncé cette semaine que plus d'un millier de soldats, dont beaucoup sont blessés, se trouvaient toujours dans les entrailles du site sidérurgique qui abritent un labyrinthe souterrain très étendu datant de l'ère soviétique. Il s'agit de la dernière poche de résistance de la ville portuaire stratégique de Marioupol, autrement désormais contrôlée par les Russes. En revanche, femmes, enfants et personnes âgées ont été évacués dans le cadre d'une mission humanitaire coordonnée par les Nations unies et par la Croix-Rouge (CICR).

Elon Musk compte 92 millions d'abonnés sur Twitter, plateforme dont il a entrepris le rachat pour 44 milliards d'euros.