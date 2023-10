Musk s'attire les foudres de Kiev après la publication d'un photomontage moquant Zelensky

L'Ukraine et l'entrepreneur américain entretiennent des relations complexes. Le milliardaire est à la tête de Starlink, un réseau de communication par satellite qui a été essentiel pour l'armée ukrainienne dans sa lutte contre l'offensive russe. Mais il a récemment adopté des positions plus controversées sur le conflit, sujet qu'il commente régulièrement, et coupé son service à l'armée ukrainienne au début de l'année. Kiev l'avait remercié d'avoir déployé ses satellites, mais s'est plus tard indigné quand il a proposé que le pays cède des territoires pour obtenir la paix.

Dernièrement, le milliardaire a aussi affirmé avoir empêché une attaque ukrainienne contre une base de la marine russe l'année dernière en refusant une demande de Kiev d'activer l'accès à Internet via Starlink en mer Noire, près de la Crimée annexée par Moscou.