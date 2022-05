"Ça ne peut pas durer" : Thierry Breton chiffre à "800 millions d'euros par jour" les importations d'hydrocarbures russes

Mais cette unité n'est-elle pas en train de se fissurer ? Dans une lettre adressée, lundi 23 mai, au Conseil européen, le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, a affirmé que son pays n'était "pas en position d'accepter" le sixième paquet de sanctions contre la Russie "tant que les négociations n'auront pas abouti à résoudre toutes les questions en suspens". Pays enclavé, sans accès à la mer, la Hongrie dépend du pétrole russe acheminé par Moscou via l'oléoduc Droujba. "On est dans une continuité politique. Il n'y a eu aucune divergence", a répondu Thierry Berton. "Les cinq premiers, qui ont été crescendo et de plus en plus puissant, ont obtenu tous l'accord des 27, y compris de la Hongrie. S'il y avait eu des réticences, elles se seraient déjà exprimées."

"Ce n'est un secret pour personne. Il y avait, avant la guerre en Ukraine, une proximité entre la Russie et certains pays de l'UE, en particulier la Hongrie. Cette proximité n'a pas empêché de mener à leur terme cinq paquets de sanctions extrêmement puissants et de façon unanime. Il n'y a pas de différent politique", a-t-il répété, avant d'évoquer le dilemme énergétique de Budapest. "Les pays de l'Union n'ont pas tous les mêmes dépendances. C'est notre rôle de veiller évidemment à accroître les sanctions, mais ça ne veut pas que les 27 doivent avoir le même comportement. (...) Chacun à son histoire, il ne s'agit pas de la réécrire. Il s'agit de prendre la situation comme elle est et de baisser le plus rapidement notre dépendance globale à la Russie." L'objectif est "de réduire le montant qu'on va verser tous les jours à Vladimir Poutine", mais "en tenant compte des intérêts des uns et des autres."