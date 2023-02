Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron en Allemagne pour évoquer les "moyens d'assurer la défaite de la Russie"

Ces derniers mois, Emmanuel Macron s'était attiré les foudres de certains de ses partenaires européens, notamment à l'est, en appelant à ne pas "humilier" la Russie et à lui offrir des "garanties de sécurité". Il met désormais beaucoup plus l'accent sur la nécessité de soutenir l'Ukraine, "jusqu'à la victoire", et sa décision en janvier d'envoyer des chars légers AMX10 à Kiev a été saluée par son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky comme un signal important.

Pour l'Élysée, "sur la question de l'après, de la sortie de guerre, la position du président de la République est constante" : il s'agit "le moment venu, et avec les Ukrainiens, de pouvoir avoir une sortie propre et négociée du conflit". "Quand le moment viendra, nous serons prêts à faciliter, aider et préparer une négociation", a relevé une conseillère du président Macron, en insistant sur l'unité de vue entre les présidents sur le sujet.