Ukraine : Macron et Scholz demandent à Poutine des "négociations directes" avec Zelensky

À leur initiative, le président Emmanuel Macron et le Chancelier Olaf Scholz se sont de nouveau entretenus par téléphone avec Vladimir Poutine, ce samedi 28 mai. Les deux dirigeants occidentaux ont insisté sur le fait que toute solution à la guerre doit être négociée entre Moscou et Kiev, dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, invitant le président russe à "des négociations directes sérieuses avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky", ainsi qu'à une "solution diplomatique du conflit".

Pendant cette conversation avec le président russe, qui a duré 80 minutes, les deux dirigeants "ont insisté sur un cessez-le-feu immédiat et un retrait des troupes russes", a indiqué le communiqué de la chancellerie allemande, précisant que cette discussion, qui a eu lieu à la demande d'Emmanuel Macron et d'Olaf Scholz, a été "consacrée à la poursuite de la guerre russe contre l'Ukraine et aux efforts pour y mettre fin".