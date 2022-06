Macron en Ukraine : voyager en train jusqu'à Kiev était-il vraiment sécurisé ?

D’abord, le train a été mis à disposition par le gouvernement ukrainien, avec trois wagons par délégation : l’un pour le chef d’État ou de gouvernement, l’un pour ses conseillers, et un dernier pour la presse. Le convoi est parti dans la plus grande discrétion de Pologne, de la gare de marchandises de Rzeszow, située à 90 km de la frontière ukrainienne. Roulant de nuit, il est arrivé à destination 700 km plus tard, peu avant 9h jeudi matin. Le convoi n’était pas blindé et pourtant, il a traversé le nord de l’Ukraine, où les bombardements se poursuivaient encore il y a quelques jours.

Mais cela ne signifie pas que le convoi n’était pas préparé. Au-delà de la communication parfaitement pensée, la sécurité du trajet était assurée. En effet, un second train était prévu et suivait le premier en cas de panne, voire de frappe. Ensuite, les arrivées de chacune des délégations à la gare de Rzeszow ont été strictement encadrées, et les bagages des journalistes français fouillés à Paris, selon la presse présente sur place.