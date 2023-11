EN DIRECT - Guerre en Ukraine : deux femmes et une fillette tuées par un bombardement russe

Charles Michel, le président du Conseil européen, a été interrogé ce matin sur France Inter concernant l'échec de la contre-offensive en Ukraine : "Dans les jours qui ont suivi le début de la guerre, beaucoup ont pensé que l'Ukraine s'effondrerait. Or, on voit que l'Ukraine résiste. Je pense qu'il n'est pas juste de parler d'échec militaire de l'Ukraine. D'une part, ces dernières semaines, les troupes ont franchi cette rivière, le Dnipro, un élément extrêmement stratégique. D'autre part l'Ukraine a réussi, grâce à notre soutien, à retrouver le contrôle dans ses eaux territoriales de la mer Noire, ce qui est très important pour rouvrir des canaux sécurisés d'exportation.





"Sur ce sujet, on a besoin de nuance, d'une analyse objective. Sans notre soutien, on en serait sûrement pas là aujourd'hui. La question n'est donc pas comment réduire le soutien, mais comment l'accélérer et l'amplifier pour défendre notre projet politique et nos valeurs".