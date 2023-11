EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Kiev revendique une avancée importante près du Dniepr

Kiev a affirmé dimanche être parvenu à faire reculer les forces russes de plusieurs kilomètres sur le front sud, sur la rive gauche du Dniepr. Une annonce qui intervient alors que la contre-offensive lancée il y a plusieurs mois ne s'est pas traduite en succès significatifs. Suivez les dernières informations sur le conflit.

VISITE SURPRISE Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, effectue une visite surprise ce lundi en Ukraine, annonce Washington. Il "s'est rendu en Ukraine aujourd'hui pour rencontrer des dirigeants ukrainiens et renforcer le soutien indéfectible des États-Unis dans la lutte de l'Ukraine pour sa liberté", a déclaré le Pentagone dans un communiqué.

Après en avoir été absent les deux précédentes années, le président russe Vladimir Poutine doit participer au sommet du G20 ce mercredi. Dans le même temps, la situation sur le front continue de s'enliser, avec des positions relativement figées de part et d'autre. Malgré la contre-offensive d'envergure lancée par l'armée ukrainienne quelques mois plus tôt, la situation peine à se décanter sur le front, où les positions demeurent relativement figées. Pour autant, dimanche, l'Ukraine a affirmé avoir repoussé l'armée russe de plusieurs kilomètres sur la rive gauche du Dniepr. "Les chiffres préliminaires varient de 3 à 8 km, en fonction des spécificités, de la géographie et de la topographie de la rive gauche", a indiqué une porte-parole de l'armée, Natalia Goumeniouk, à la télévision ukrainienne. Cette dernière n'a toutefois pas indiqué si les forces de Kiev contrôlaient dorénavant complètement cette zone de la région de Kherson (sud) ou si l'armée russe s'en était retirée. "L'ennemi poursuit ses tirs d'artillerie sur la rive droite", ajoute-t-elle.

L'Ukraine a affirmé dimanche avoir repoussé l'armée russe "de 3 à 8 km" en profondeur sur la rive gauche du Dniepr occupée par l'armée de Moscou, première estimation chiffrée de l'avancée des troupes de Kiev dans cette zone, après des mois de contre-offensive infructueuse.

"Les chiffres préliminaires varient de 3 à 8 km, en fonction des spécificités, de la géographie et de la topographie de la rive gauche", a indiqué une porte-parole de l'armée, Natalia Goumeniouk, à la télévision ukrainienne. Si cette avancée se confirmait, ce serait la plus grosse poussée de l'armée ukrainienne face aux Russes depuis plusieurs mois.

Natalia Goumeniouk n'a toutefois pas indiqué si les forces ukrainiennes contrôlaient complètement cette zone de la région de Kherson (sud) ou si l'armée russe s'en était retirée face aux assauts des troupes de Kiev.

"L'ennemi poursuit ses tirs d'artillerie sur la rive droite", a-t-elle détaillé, estimant le nombre de soldats russes présents dans cette zone à "plusieurs dizaines de milliers".

Lancée en juin, la contre-offensive tant attendue par Kiev et ses alliés occidentaux a échoué, ne permettant à l'armée ukrainienne de reprendre qu'une poignée de villages dans le sud et l'est.