EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Washington dénonce l'attaque "barbare" de l'hôpital de Marioupol

DU MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE ENVOYÉ A L'UKRAINE PAR LE CANADA





Le Canada va envoyer du matériel militaire supplémentaire à l'Ukraine, envahie par la Russie, a annoncé mercredi à Berlin le Premier ministre Justin Trudeau.





"On envoie de l'aide humanitaire, on a mis en place des sanctions extrêmement sévères pour punir (Vladimir) Poutine et les oligarques et aujourd'hui, j'annonce 50 millions de dollars (canadiens) additionnels pour envoyer des équipements militaires en Ukraine", a déclaré Justin Trudeau lors d'une conférence de presse commune avec le chancelier allemand Olaf Scholz.