En visite surprise à Kiev, Rishi Sunak promet une nouvelle aide militaire à l'Ukraine

"Nous resterons à vos côtés jusqu'à ce que l'Ukraine ait gagné la paix et la sécurité dont elle a besoin et qu'elle mérite". Le Premier ministre britannique Rishi Sunak s'est rendu à Kiev ce samedi 19 novembre, une visite surprise pour réitérer le soutien du Royaume-Uni à l'Ukraine et annoncer un nouveau volet d'aide. Cette dernière, d'un montant de 50 millions de livres (57,4 millions d'euros), comporte des canons anti-aériens, des radars et des équipements anti-drones. Le nouveau dirigeant britannique a également annoncé une aide humanitaire, à hauteur de 16 millions de livres, soit 18,3 millions d'euros.

"C'est une grande leçon d'humilité d'être avec vous dans votre pays aujourd'hui", a déclaré Rishi Sunak, devant le président Volodymyr Zelensky, dans une vidéo diffusée par la présidence ukrainienne. "Le courage du peuple ukrainien est une inspiration pour le monde."