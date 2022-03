Les concurrents de Total sont-ils encore en Russie malgré l'annonce de leur départ ?

Il se trouve ensuite que Shell détient plusieurs activités en Russie. Le 8 mai, le groupe a annoncé publiquement "son intention de se retirer progressivement de son implication dans tous les hydrocarbures russes, y compris le pétrole brut, les produits pétroliers, le gaz et le gaz naturel liquéfié (GNL)". Concrètement, cette décision provoque l’arrêt immédiat de l’achat "du pétrole russe sur le marché au comptant" et du renouvellement des "contrats à terme". Mais - et Shell l’écrit noir sur blanc - "de nombreux projets en Russie vont prendre un moment à être arrêtés". Il faut ici compter plusieurs semaines de transition.

D’abord, sa "chaine d’approvisionnement en pétrole brut" va être modifiée pour "supprimer les volumes russes (…) mais l'emplacement physique et les alternatives disponibles signifient que cela pourrait prendre des semaines et entraînera une réduction du débit dans certaines de nos raffineries". Ensuite, la fermeture des stations-service en Russie a été actée, mais ne se fera pas immédiatement, puisque Shell s’attelle dans un premier temps à examiner "très attentivement le moyen le plus sûr de le faire". Enfin, le groupe indique se retirer progressivement "des produits pétroliers russes, du gazoduc et du GNL". Cependant, il précise que "c'est un défi complexe" et qu’"une transition vers d'autres sources d'énergie prendra beaucoup plus de temps" et nécessite une action politique.