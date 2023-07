40.000 à 55.000 soldats russes morts en Ukraine, selon une nouvelle estimation

D'après les calculs des deux médias, si l'on inclut le "nombre d'hommes blessés si gravement qu'ils n'ont pas repris leur place dans l'armée", le nombre total de victimes russes avoisinerait "au moins les 125.000 soldats". Pour mieux se représenter l'ampleur des pertes humaines, les journalistes soulignent qu'en "15 mois de combats (du 24 février 2022 à fin mai 2023), trois fois plus de soldats russes sont morts en Ukraine que de troupes soviétiques en 10 ans de guerre en Afghanistan".

L'une des nouveautés par rapport aux précédentes méthodes de comptage des décès se révèle la consultation du registre national des successions. La méthode n'est pas infaillible – puisque tous les soldats morts au front n'ont pas des biens à léguer – mais il s'agit d'informations complémentaires à celles qui ont pu filtrer dans la presse ou en ligne, via les avis de décès.

Meduza et Mediazona reconnaissent volontiers que leur méthodologie peut comporter des failles, et pointent en particulier des "problèmes de comptage des soldats russes portés disparus au combat". En effet, "contrairement à l'Ukraine, la Russie n'a pas de registre public des soldats disparus" ; ce qui signifie que "de nombreux combattants russes tués dont les corps n'ont jamais été retrouvés et/ou transférés chez eux n'apparaissent que récemment dans les statistiques publiques de mortalité. Il n'y a pas de certificats de décès pour ces hommes, ils ne s'enregistrent pas dans les données de Rosstat [l'Insee russe, NDLR] et ils ne laissent aucune trace dans les registres d'homologation."