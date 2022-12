Guerre en Ukraine : 45 milliards de dollars pour Kiev votés par le Congrès américain

POUTINE DOIT "RECONNAÎTRE LA RÉALITÉ"





Washington a appelé le président russe à "reconnaître la réalité" du conflit en Ukraine et à retirer ses troupes. "Depuis le 24 février, les États-Unis et le reste du monde savaient que 'l'opération militaire spéciale' était une guerre non provoquée et injustifiée contre l'Ukraine", a en effet rappelé un porte-parole du département d'État américain après que Vladimir Poutine a utilisé cette expression lors d'une conférence de presse.





"Au final, après 300 jours, Poutine a appelé la guerre par son nom", a-t-il ajouté. "Comme prochaine étape dans la reconnaissance de la réalité, nous l'exhortons à mettre fin à cette guerre en retirant ses troupes d'Ukraine".