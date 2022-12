EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Odessa plongée dans le noir après des frappes russes

Deux mois après l'annonce de leur prix, les lauréats ukrainien, russe et biélorusse du Nobel de la paix ont appelé à ne pas baisser les armes dans la guerre "folle et criminelle" que Vladimir Poutine a lancée en Ukraine. Issus des trois principaux États protagonistes du conflit, le Centre ukrainien pour les libertés civiles (CCL), l'ONG russe Memorial, dissoute sur ordre de la justice, et le militant biélorusse Ales Beliatski, emprisonné dans son pays, ont été couronnés pour leur engagement en faveur "des droits humains, de la démocratie et de la coexistence pacifique" face aux forces autoritaires. "La paix pour un pays attaqué ne peut être atteinte en déposant les armes", a déclaré la cheffe du CCL. "Ce ne serait pas la paix, mais l'occupation".

Le marchand d'armes russe Viktor Bout, libéré lors d'un échange avec Washington contre la basketteuse américaine Brittney Griner, a apporté samedi son soutien au président russe et à l'offensive en Ukraine. Dans une interview au média russe RT, il a confirmé avoir "toujours" eu un portrait de Vladimir Poutine dans sa cellule pendant son emprisonnement aux États-Unis, où il avait été condamné à 25 ans de prison après avoir été arrêté en 2008 en Thaïlande

Retrouvez les dernières infos dans le fil ci-dessus.