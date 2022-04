Ukraine : les gendarmes français envoyés sur place "ont des capacités assez rares"

Quelles sont les spécialités des gendarmes partis lundi en Ukraine ?

Pour le moment, et par rapport aux missions qui nous ont été annoncées et qui peuvent évoluer en fonction des circonstances, plusieurs types d'experts sont partis. Nous avons des généticiens avec le laboratoire ADN projetable. Ce laboratoire, que l'on amène au plus près des scènes de crime, se présente sous la forme d'un fourgon avec une tente à l'arrière. Avec lui, nous sommes capables de faire de très nombreuses analyses ADN en très peu de temps. Il est unique au monde. C'est un petit bijou pour nous.

Nous avons aussi des médecins légistes et des balisticiens, qui travaillent souvent en couple pour les recherches des causes de la mort. Outre le laboratoire mobile destiné aux analyses ADN, l'équipe est partie avec sept véhicules, dont un camion transportant douze chambres mortuaires à froid pour conserver les corps autopsié. Nous avons des experts de gestion de scènes de crime, et en particulier pour la fixation des lieux via leur modélisation en trois dimensions. Nous avons également des experts en explosifs et d'analyses avec du matériel transportable. Puis nous avons un chef de détachement, un responsable de l'identification des victimes de catastrophe. Toute cette équipe, composée d'hommes et de femmes, est à l'œuvre ce matin.