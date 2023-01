Équipements, soutien du Japon, UE... le point sur la situation en Ukraine

Appui logistique. Alors que les assauts russes redoublent d'intensité ces derniers jours à Soledar et Bakhmout - deux villes stratégiques de l'Est du pays -, Volodymyr Zelensky a assuré jeudi que les forces ukrainiennes qui continuent de résister dans la région ne manquerait pas de ravitaillement. "Je veux souligner que les unités défendant ces villes seront approvisionnées avec des munitions et tout le nécessaire de manière rapide et ininterrompue", a lancé le président ukrainien, après une réunion avec son état-major.