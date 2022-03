Malgré les tensions, Moscou ramène un astronaute américain sur Terre

Si la sécurité et l'entente à bord semblent n'avoir jamais été menacées, des tensions s'étaient fait sentir sur Terre dès le début de l'offensive russe en février dernier. Le patron de Roscosmos (l'agence spatiale russe) a multiplié les déclarations nationalistes sur les réseaux sociaux, et avait même évoqué l'hypothèse d'une chute de la Station internationale. C'est en effet un vaisseau russe Soyouz qui a la charge de transporter les astronautes entre la Terre et l'espace, et surtout ce sont les moteurs des cargos russes Progress qui réalisent périodiquement les corrections nécessaires au maintien de la Station sur son orbite.