Guerre en Ukraine : Washington appelle ses ressortissants à quitter le pays "dès maintenant"

Depuis le retrait des forces russes des environs de Kiev fin mars, l'essentiel des combats s'est concentré dans l'est de l'Ukraine, où Moscou a lentement gagné du terrain avant que le front ne se fige, et dans le sud, où les troupes ukrainiennes disent mener une contre-offensive, elle aussi très lente. La Russie continue cependant de viser régulièrement les villes ukrainiennes à l'aide de missiles à longue portée, qui n'atteignent toutefois que rarement la capitale Kiev et ses environs.