Le patron de l'OMS se demande "si le monde accorde une égale attention aux vies noires et aux vies blanches"

À la toute fin d'une conférence de presse générale de l'OMS, qui portait principalement sur la pandémie de Covid-19, et sur l'aide humanitaire à l'Ukraine, Tedros Ghebreyesus est revenu sur le conflit dans la région éthiopienne du Tigré. "Pas même une fraction [de l'attention portée à l'Ukraine] n'est accordée au Tigré, au Yémen, à l'Afghanistan, ou à la Syrie", a-t-il regretté. "Je dois être direct et honnête : le monde ne traite pas toute la race humaine de la même façon, et certains sont plus égaux que d'autres".